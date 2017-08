Por vaga na Libertadores, Santos promete pressionar Atlético-PR

Se tomarmos como base as últimas declarações de jogadores do Santos, o time paulista deverá pressionar o Atlético Paranaense, nesta quinta-feira, às 21h45, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, no segundo jogo entre as equipes pelas oitavas de final da Copa Libertadores, esquecendo a vantagem obtida na partida de ida, em Curitiba, quando venceu por 3 a 2.

Os atletas do Santos têm demonstrado muito respeito pelo time rubro-negro paranaense, que venceu os três últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro (Vasco, Avaí e Palmeiras) e detém a quarta melhor campanha como visitante na competição. Por isso, deixam claro que a estratégia será manter o DNA ofensivo do clube e aproveitar o apoio maciço do torcedor – a maior parte dos 16.500 ingressos disponibilizados já foi vendida – para confirmar a classificação à próxima fase do torneio continental.

Foto: Ivan Storti / Santos FC

“A equipe tem que manter o mesmo nível, a mesma intensidade dentro da Vila Belmiro. Contando sempre com o apoio do torcedor, que a gente sabe que vai ter. E o espírito é o de Libertadores. Sabemos que vai ser um jogo complicado. Apesar dessa vantagem do primeiro jogo, não está decidido. O Santos entra em campo em busca da vitória”, analisou o volante Renato, que ainda sente dores musculares e nem foi relacionado pelo técnico Levir Culpi para a partida. Alison será o titular da posição.