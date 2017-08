Por sequência do Atlético-MG no ano, Marcos Rocha valoriza Copa da Primeira Liga

O lateral-direito Marcos Rocha, do Atlético Mineiro, procurou valorizar – em entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Belo Horizonte – a disputa da Copa da Primeira Liga, torneio pelo qual o time alvinegro enfrentará o Internacional, nesta quarta, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela fase de quartas de final. Mesmo reconhecendo o apelo menor para o torcedor, o defensor destacou a importância de encarar o jogo com a máxima seriedade.

“Importante você disputar mais um jogo com a força máxima, independente de ser campeonato de menor expressão, que está começando agora. Está todo mundo focado para jogar contra uma grande equipe que é o Internacional depois de uma vitória. E é importante para continuarmos dando sequência ao trabalho do Micale (Rogério, treinador) para a gente ajustar os detalhes e se acertar no Campeonato Brasileiro. A gente está representando a instituição Clube Atlético Mineiro. E quem for (escalado) na quarta-feira tem que fazer um grande jogo e procurar passar de fase”, garantiu o lateral-direito.

Os jogadores do Atlético Mineiro se reapresentaram no CT da Cidade do Galo, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira, um dia depois da vitória por 2 a 1 – de virada – sobre a Ponte Preta, pela 22.ª rodada do Brasileirão, no último domingo, em Campinas (SP).