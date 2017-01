Por reabilitação, Vasco encara River Plate na disputa do 3º lugar da Florida Cup

Derrotados nas semifinais por Corinthians e São Paulo, respectivamente, Vasco e River Plate fazem neste sábado, às 18h15 (de Brasília), em Orlando, a decisão do terceiro lugar da Florida Cup, um torneio amistoso realizado nos Estados Unidos. Ambos fazem a terceira partida na competição e querem voltar para casa com boas lembranças.

O Vasco, agora comandado pelo técnico Cristóvão Borges, estreou na Florida Cup com uma vitória sobre o Barcelona, de Guayaquil (Equador), por 2 a 1, no domingo passado. Na sequência, foi goleado pelo Corinthians por 4 a 1, na última quarta-feira, na primeira semifinal da competição.

O River Plate, do treinador Marcelo Gallardo, teve uma campanha melhor. Bateu o Millonarios, da Colômbia, por 1 a 0, no último domingo, e na semifinal contra o São Paulo, na última quinta-feira, ficou no empate sem gols. A eliminação veio na derrota por 8 a 7 na disputa por pênaltis.