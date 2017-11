Por mais premiação, Valentim cobra Palmeiras em segundo no Brasileiro

O técnico do Palmeiras, Alberto Valentim, definiu uma meta para este fim de Campeonato Brasileiro para manter o elenco motivado antes dos quatro jogos finais da competição. Com o título perto do Corinthians e a vaga na Copa Libertadores bem encaminhada para o clube alviverde, o treinador disse nesta quarta-feira que está cobrando empenho dos jogadores para ser o segundo colocado na classificação final.

A equipe atualmente está na terceira posição, atrás do Grêmio, e nesta quarta-feira recebe o Sport, no Allianz Parque. “A cada jogo é um desafio novo. A nossa meta é ser pelo menos segundo lugar para estarmos bem classificados, porque o clube tem uma receita maior”, disse. A CBF entrega como prêmio ao final do Brasileiro cerca de R$ 18 milhões ao campeão, R$ 11,3 milhões ao vice e R$ 7,7 milhões ao terceiro colocado.

LEIA TAMBÉM: Mano escala titulares e Cruzeiro vence fácil o Sport no Brasileirão

Esse salto de R$ 4 milhões na premiação pode ser um dos diferenciais para o Palmeiras buscar as vitórias. A equipe pode, inclusive, garantir a presença na fase de grupos da Libertadores de 2018 já nesta rodada, caso vença o Sport e tenha resultados favoráveis no restante da rodada: tropeços de Vasco, Botafogo e Flamengo.