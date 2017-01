Por ‘decisão técnica’, Piqué fica fora do Barcelona contra o Las Palmas

O técnico Luis Enrique decidiu excluir o zagueiro Gerard Piqué da lista de relacionados do Barcelona para o confronto diante do Las Palmas, neste sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Segundo o próprio clube, a ausência do jogador aconteceu por “decisão técnica” do treinador.

Piqué se juntará ao goleiro Masip e aos meias Denis Suárez e Sergi Roberto, todos preteridos por Luis Enrique. Com a ausência do zagueiro, Umtiti deve ganhar uma vaga como titular da defesa catalã ao lado de Mascherano.

LEIA TAMBÉM: Mena e Ytalo ficam sem contrato e não permanecem no São Paulo

Coincidência ou não, Piqué foi protagonista de duas polêmicas nos últimos dias. Primeiro, criticou publicamente os árbitros da Espanha ao insinuar um complô contra o Barcelona no país. Depois, liderou o movimento de jogadores do clube que se recusaram a comparecer ao Prêmio Melhor do Mundo da Fifa, em Zurique.

Apesar da ausência do zagueiro, o Barcelona vai com força máxima para encarar o Las Palmas. Terceiro colocado no Campeonato Espanhol, com 35 pontos, o time catalão precisa da vitória para não se distanciar ainda mais do líder Real Madrid, que tem 40 pontos.