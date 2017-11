Por chute em torcedor, Evra é suspenso pela Uefa por sete meses

A Uefa não aliviou no julgamento do lateral Patrice Evra pelo chute dado em um torcedor do Olympique de Marselha. Nesta sexta-feira, a entidade europeia anunciou a dura sanção ao experiente francês, de 36 anos, e decidiu suspendê-lo por sete meses, até o dia 30 de junho.

A Uefa explicou que Evra está impedido de atuar “em todas as partidas de competições de clubes da entidade” e ainda terá que pagar uma multa de 10 mil euros (R$ cerca de R$ 38 mil). O lateral, porém, está liberado para jogar em qualquer competição que não seja continental.

No último dia 3, a Uefa anunciou a criação de um inquérito disciplinar para investigar a agressão de Evra. O francês foi enquadrado no artigo 15 do regulamento disciplinar da entidade, que fala em “má conduta” dos jogadores.