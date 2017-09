Por avanço no Brasileirão, Abel Braga cobra foco no Fluminense contra o Vitória

Assim como os clubes brasileiros envolvidos na disputa da Copa Libertadores, o Fluminense também precisa dividir atenções com outra competição, além do Campeonato Brasileiro: a Copa Sul-Americana. Mas o treinador do time tricolor, Abel Braga, garante que o compromisso contra a LDU, do Equador, na quinta-feira que vem, pelo torneio continental, não irá dispersar o foco dos jogadores para a partida diante do Vitória, neste domingo, às 16 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela 23.ª rodada do Nacional.

O Fluminense, nono colocado no Brasileirão com 30 pontos, precisa bater o clube rubro-negro baiano se quiser alcançar o G6, grupo dos times que garantem vaga na Libertadores em 2018. Por isso, Abel Braga garantiu que o pensamento no grupo está totalmente voltado para a disputa interna. Sul-Americana, segundo o treinador, somente a partir de segunda-feira.

“Não vamos pensar na Sul-Americana agora, vai mudar o foco depois do jogo com o Vitória e na segunda-feira a gente vira o lado do disco. Vamos manter o que estamos fazendo, continuar com a mesma filosofia de jogo a jogo, agora é Campeonato Brasileiro e o foco é totalmente nesse jogo”, avisou o comandante em entrevista coletiva na sexta-feira.