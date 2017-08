Ponte-pretano Rodrigo é suspenso por um jogo por confusão com Milton Mendes

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o zagueiro Rodrigo com um jogo de suspensão pela confusão com o técnico Milton Mendes. Nesta sexta-feira, o órgão julgou o caso do experiente jogador de 36 anos e definiu a sanção após os incidentes no confronto entre Ponte Preta e Vasco, no último dia 6.

Depois do apito final no confronto disputado no Moisés Lucarelli, pelo Brasileirão, Rodrigo se desentendeu com o técnico vascaíno Milton Mendes, com quem trabalhou justamente no clube carioca, e o empurrou repetidas vezes. O treinador ainda o acusou de ter lhe acertado pisões nos pés e chegou a denunciar o jogador por agressão.

O árbitro não viu a cena, mas, posteriormente, as relatou na súmula. Por isso, Rodrigo também foi denunciado por agressão no STJD e poderia ser suspenso por até 12 partidas se fosse considerado culpado. O tribunal, no entanto, alterou a denúncia de agressão para conduta antidesportiva, o que fez com que ele pegasse a pena mínima.