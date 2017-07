Ponte Preta vence o Atlético-PR por 2 a 0 e encerra longo jejum como visitante

Depois de mais de um ano, a Ponte Preta finalmente encerrou o seu jejum de vitórias como visitante no Campeonato Brasileiro. Em partida neste domingo, o time de Campinas (SP) surpreendeu o Atlético Paranaense com a vitória por 2 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 16.ª rodada. O atacante Lucca fez os dois gols da vitória e se isolou na artilharia da competição com 10.

A última vitória da Ponte Preta como visitante no Brasileirão aconteceu no dia 30 de junho de 2016, quando bateu o Santa Cruz por 3 a 0, no Recife, pela 12.ª rodada. Desde então, foram 20 jogos seguidos sem vencer longe de casa pelo torneio nacional, com sete empates e 13 derrotas.

De quebra, os campineiros respiram aliviados na luta contra o rebaixamento. Saltaram da 15.ª para a 10.ª posição, com 21 pontos. São quatro a mais que o Avaí, o primeiro na zona de degola, e três abaixo do Sport, o último na zona de classificação à Copa Libertadores. O Atlético Paranaense, por sua vez, se afunda. Na 16.ª posição com 17 pontos, pode cair para a degola caso o São Paulo vença o Grêmio, nesta segunda-feira, na capital paulista.