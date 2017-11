Ponte Preta vence o Atlético-PR e se mantém viva na luta contra o rebaixamento

A Ponte Preta tinha a necessidade de vencer para ganhar sobrevida na sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E na base da vontade e da garra fez bem a lição de casa ao bater o Atlético Paranaense por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), na abertura da 35.ª rodada. O resultado foi justo e os dois gols foram marcados por Danilo Barcelos.

Este resultado justo deixou o time paulista com 39 pontos, ainda em 17.º lugar, mas agora com a mesma pontuação do Vitória, primeiro fora da zona de descenso. O time baiano leva vantagem no saldo de gols: -7 a -11. Porém, ainda vai entrar em campo nesta quinta-feira diante da Chapecoense, em Santa Catarina. O Atlético Paranaense continua em 12.º lugar com 45 pontos, mais distante do sonho de chegar ao G7.

LEIA TAMBÉM: Marcos Rocha vê Atlético-MG 'mais confiante' para pegar o Sport após vitória

A Ponte Preta entrou com a mesma formação que empatou com o Coritiba por 1 a 1, em uma atitude do técnico Eduardo Baptista para dar moral ao grupo. Além disso, extraoficialmente barrou Emerson Sheik, que não teria ido com a delegação para o Paraná alegando lesão e nem foi relacionando para o banco de reservas de novo. Ele teria chegado algumas vezes atrasado para os treinos, afinal mora em São Paulo. Algo, em princípio, que não parecia incômodo, mas que se tornou um problema com o tempo.