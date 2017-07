Ponte Preta vai reforçar a marcação para tentar segurar o Corinthians

Sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta deve adotar cuidados com o sistema de marcação para o confronto com o líder Corinthians, sábado à noite, no Itaquerão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da volta de alguns veteranos, o time vai ter o volante Jadson na vaga do meia Claudinho.

Com 15 pontos, em 11º lugar, a Ponte Preta empatou sem gols com o Avaí na última rodada, em Florianópolis (SC). Espera não perder contra o Corinthians, tanto que vai ter sua força máxima. No meio-campo, por exemplo, ao lado de Fernando Bob vão estar os volantes Elton, poupado, e Jadson no lugar de Claudinho.

LEIA TAMBÉM: Zagueiro do Genoa é suspenso por 18 meses em caso de manipulação de resultados

Além deles, voltam três jogadores experientes: o zagueiro Rodrigo, o meia Renato Cajá e o atacante Emerson Sheik. Todos estavam suspensos e entram, respectivamente, nas vagas de Kadu, Naldo e Lins.