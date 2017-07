Ponte Preta ‘troca o chip’ para se classificar na Sul-Americana

O técnico Gilson Kleina comandou uma atividade de reconhecimento nesta terça-feira no local da partida. Ele se viu obrigado a fazer algumas mudanças em relação ao time que jogou contra o Atlético Paranaense. Isso porque o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, o meia Léo Artur e o atacante Maranhão não estão inscritos na Copa Sul-Americana, assim como os reservas Jean Patrick, Felipe Saraiva e Luis Alí.

Na partida de ida da segunda fase, realizada em Campinas (SP), a Ponte Preta venceu por 1 a 0 e por isso tem a vantagem do empate. Se fizerem gol, os brasileiros podem perder até por um de diferença. Quem passar vai enfrentar Sport ou Arsenal, da Argentina, nas oitavas de final.

Embalada pela reação no Campeonato Brasileiro após as vitórias sobre Coritiba e Atlético Paranaense, a Ponte Preta “troca o chip” e nesta quarta-feira vai em busca da classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Sol de América, às 19h15 (de Brasília), no estádio Luis Alfonso Giagni, em Assunção, capital do Paraguai.

Por outro lado, o zagueiro Luan Peres, o lateral-esquerdo Fernandinho e os atacantes Yuri e Emerson Sheik se juntaram ao elenco. Gilson Kleina também vai poder contar com o artilheiro Lucca, que já cumpriu os dois jogos de suspensão na competição sul-americana devido à expulsão contra o Gimnasia La Plata, da Argentina, na primeira fase.

Na lateral esquerda, Jeferson será improvisado no lugar de Danilo Barcelos, abrindo vaga para o retorno de Nino Paraíba na direita. Para “povoar” o meio de campo, Gilson Kleina vai abandonar o esquema com três atacantes, colocando Jadson e Renato Cajá no meio ao lado de Naldo e Elton. Na frente, Emerson Sheik e Lucca.

Para se classificar às oitavas de final, o Sol de América vai precisar acabar com um jejum de seis jogos sem vitórias – quatro empates e duas derrotas. No último final de semana, o time estreou no Campeonato Paraguaio e foi batido pelo Olímpia por 3 a 0, em casa.