Ponte Preta tem desfalques importantes e deve ser precavida contra o Avaí

Com desfalques importantes, a Ponte Preta pode adotar um esquema mais defensivo diante do Avaí, neste domingo, às 19 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time soma 14 pontos, ocupa posição intermediária na tabela de classificação e ainda não venceu fora – com dois empates e três derrotas.

Mesmo assim, busca a reabilitação após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1, mas vai ter que se virar sem o atacante Emerson Sheik, o meia Renato Cajá e o zagueiro Rodrigo, três dos jogadores mais experientes do elenco. Todos estão suspensos.

LEIA TAMBÉM: Com dores, Wendel vira dúvida no Flu para jogo contra o Avaí

“É uma situação que a gente sabia que num determinado momento teria que enfrentar. São baixas pesadas, porém temos que acreditar no potencial daqueles que vão entrar”, disse o técnico Gilson Kleina, admitindo que Emerson Sheik, suspenso com três cartões amarelos, vai ser substituído por Lucca, artilheiro do time com sete gols, e que não atuou na vitória por 1 a 0 sobre o Sol de América, do Paraguai, na última quinta-feira, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, porque estava suspenso.