Ponte Preta quer vencer o Fluminense para subir seis posições no Brasileirão

A Ponte Preta encerra a sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, quando recebe o Fluminense, às 20 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A partida é válida pela 17.ª rodada e foi adiada por conta da tragédia envolvendo a morte do filho do técnico Abel Braga no dia 29 de julho.

O jogo é de extrema importância para as pretensões do time paulista. Na 15.ª colocação com 22 pontos, a Ponte Preta quer vencer, acumular a sua sétima vitória e terminar o turno em nono lugar, deixando para trás o próprio Fluminense, que já tem 25, porém com seis vitórias.

Até por isso, os jogadores destacam a necessidade de um bom resultado em casa. “Temos tudo para terminar o turno com 25 pontos, que é uma pontuação bacana para buscar nossos objetivos no segundo turno, até porque teremos mais jogos em casa do que fora”, comentou o lateral-esquerdo Danilo Barcelos.