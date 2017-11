Ponte Preta promete time agudo, mas se preocupa com pontos fortes do Coritiba

Pode parecer contraditório, mas ao mesmo tempo em que o técnico Eduardo Baptista garante que a Ponte Preta vai ser um time agudo diante do Coritiba, ele enche de elogios o seu adversário neste domingo às 19 horas, no estádio Couto Pereira, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentro da zona de rebaixamento, com 35 pontos, só a vitória está nos planos do time paulista.

Mas nos últimos dois dias, Eduardo Baptista falou muito mais do Coritiba do que do seu time. “Vai ser uma parada forte, porque eles vão contar com o apoio da torcida para se distanciar de vez da ameaça do rebaixamento. O time deles é forte com as bolas paradas, sempre saindo dos pés de Carleto, têm ainda o Rildo na velocidade e dois volantes firmes: o Jonas e o Alan Santos. O Coritiba está numa crescente, tanto que empatou com o Fluminense (2 a 2) no Rio de Janeiro”, discursou Baptista.

Todas estas palavras, com certeza, são sinais de que a ideia é priorizar bem a marcação, para depois “impor o nosso jogo com personalidade”. Em relação à derrota em casa para o Grêmio, por 1 a 0, o técnico fez algumas observações, lembrando que seu time criou nove chances reais de gols e que o goleiro gremista, Marcelo Grohe, confirmou a sua grande fase ao praticar “cinco grandes defesas”.