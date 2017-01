Ponte Preta espera por Yago e pode liberar William Pottker se Luis Fabiano voltar

Os dirigentes da Ponte Preta ainda esperam definir nos próximos dias os últimos reforços para o início do Campeonato Paulista. Enquanto aguarda a vinda do zagueiro Yago, emprestado pelo Corinthians, não mantém otimismo em relação ao atacante Luis Fabiano e ainda continua à procura de um lateral-esquerdo.

Yago compõe o pacote feito para a liberação do artilheiro William Pottker ao Corinthians a partir do Campeonato Brasileiro. O atacante Lucca, também cedido, já está treinando há 10 dias em Campinas (SP). A negociação foi confirmada por Roberto Andrade, presidente do time da capital. A vinda de Luis Fabiano abriria a possibilidade, inclusive, da liberação antecipada de Pottker antes do início do Paulistão no próximo fim de semana.

Luis Fabiano ainda não rescindiu com o Tianjin Quanjian, da China. Mas se fizer isso, teria dado a preferência para o Vasco, segundo seu presidente Eurico Miranda. No caso, a Ponte Preta, em princípio, não iria atrás de outro homem de frente, apostando em Lucca, Ramon e William Pottker. Esta é uma novela que dura desde o início de novembro, quando o clube propôs um contrato de dois anos ao atacante com bases não excedendo o padrão de R$ 150 mil mensais.

Única posição considerada carente é a lateral esquerda, onde apenas Breno Lopes está disponível. Gilson e Brian, do Cruzeiro, foram tentados, bem como Sidcley, do Atlético Paranaense. Não houve acerto com eles. Rafael Carioca, que se desligou do Paraná, pode ser a bola da vez.

Em termos domésticos, o goleiro Rodrigo, que fez bom papel na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi emprestado ao União da Ilha da Madeira, de Portugal. Ivan, também formado na base, vai ser o terceiro goleiro, atrás de João Carlos e do titular Aranha.

Nesta sexta-feira, o técnico Felipe Moreira espera definir a base para enfrentar o Palmeiras, em amistoso marcado para este domingo, às 17 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Este é o terceiro jogo preparatório do time, que fez 2 a 0 na Internacional, de Limeira, e levou 2 a 0 do Audax.