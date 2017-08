Ponte Preta enfrenta o Botafogo na luta para ficar longe da zona do rebaixamento

Depois de três empates sem gols, a Ponte Preta espera reencontrar o caminho da vitória diante do Botafogo, neste domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Gilson Kleina, nada muda pelo fato de que o adversário estará com um time alternativo.

“O Botafogo tem um elenco de qualidade e quem entra quer mostrar serviço. Além disso, alguns jogadores suspensos vão jogar, como o zagueiro Carli e o atacante Rodrigo Pimpão”, elogiou Gilson Kleina, tentando valorizar a atitude do time carioca, preocupado com o jogo de volta da semifinal contra o Flamengo pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio.

Na verdade, é um boa chance para a Ponte Preta vencer e se distanciar da zona do rebaixamento. Com 24 pontos, o time paulista ocupa uma posição perigosa. No primeiro turno, venceu dois jogos em Campinas contra adversários que estavam poupando titulares. Isso aconteceu na estreia, quando goleou o Sport por 4 a 0, e depois contra o Cruzeiro, na vitória por 1 a 0.