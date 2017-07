Ponte Preta confirma atacante boliviano e busca outros reforços

A direção da Ponte Preta já confirmou que pretende contratar, pelo menos, mais dois jogadores para completar o elenco nesta temporada. Um atacante de beirada e um pivô na frente. Mas admite que pode arriscar algum investimento em promessas, como fez com o boliviano Luis Alí, anunciado nesta segunda-feira.

Ele atuava pelo San Joséde Oruro, mas recentemente ficou sem contrato e chega de graça ao Brasil. O jogador tem 23 anos e ainda não embalou na carreira, sendo considerado como uma esperança. Luis Alberto Alí Vega tem 1,71m, é destro e atua como atacante.

Recentemente, ele foi convocado para amistosos da seleção do seu país e nesta temporada marcou 16 gols com o São José-BOL, após duas temporadas no clube. Ele foi revelado no Bolívar. Pela velocidade, chega para brigar com Lins, Negueba e Claudinho por uma possível vaga no ataque.