Ponte e Fluminense empatam sem gols em Campinas

Ponte Preta e Fluminense não conseguiram balançar as redes na noite desta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli. O jogo foi válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e acabou sendo adiado devido a morte de João Pedro Braga, filho do técnico Abel Braga, que foi homenageado antes de a bola rolar.

Os jogadores pontepretanos entraram com uma faixa e camisetas desejando força ao chefe do Fluminense, enquanto a torcida gritou seu nome assim que ele entrou em campo. Abel Braga livrou a Ponte Preta do rebaixamento à Série B em 2003.

Foto: Nelson Perez / Fluminense F.C. / Divulgação

Sem vencer há três jogos, o time campineiro chegou ao segundo empate seguido sem gols em casa – no domingo foi contra o Vasco – e terminou o primeiro turno na 14ª colocação, com 23 pontos. O Fluminense perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação à Copa Libertadores, mas subiu para o nono lugar, com 26.