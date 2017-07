Ponte dá solidariedade total a Abel Braga e não questiona adiamento de jogo

Solidariedade total. É desta forma que a direção da Ponte Preta se expressou sobre o adiamento da partida que faria contra o Fluminense, neste domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Não só pela morte trágica de João Pedro Braga, de 18 anos, como os fortes laços de relacionamento que o time campineiro tem com o técnico Abel Braga, que perdeu seu filho caçula nesta manhã, no Rio de Janeiro.

Por coincidência, no início desta semana a comissão técnica da equipe campineira liberou do elenco Fábio Braga, meio-campo de 24 anos, também filho de Abel Braga. Ele participou de alguns jogos nesta temporada com a camisa da Ponte. Mas o relacionamento entre o clube e o técnico é antigo porque juntos viveram um momento delicado da história do time paulista.

Em 2003, Abel Braga assumiu o comando técnico da Ponte Preta com a missão de livrá-la do rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro. Era também um período financeiro muito difícil do clube, que tinha contas bloqueadas e passou a atrasar salários e compromissos com fornecedores. Mesmo assim, a Ponte Preta se livrou do rebaixamento na base da garra e muito do controle do técnico sobre o grupo. Motivo também para ele ser muito querido pela torcida pontepretana.