Polônia reage, volta a vencer e segue na ponta de grupo nas Eliminatórias

Após levar 4 a 0 da Dinamarca, na rodada passada, a Polônia se reabilitou nesta segunda-feira ao derrotar o Casaquistão por 3 a 0 e manter a ponta do Grupo E das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018. Apesar do resultado, a chave segue indefinida, faltando duas rodadas para o fim desta fase das Eliminatórias.

Os poloneses chegaram aos 19 pontos, três acima de Montenegro e Dinamarca. Montenegro ocupa o segundo lugar por causa dos critérios de desempate. Nas Eliminatórias Europeias, somente o melhor colocado de cada chave avança direto à Copa do Mundo. Os segundos colocados vão disputar uma repescagem entre si para decidirem as últimas vagas na Rússia.

LEIA TAMBÉM: Renato Gaúcho aprova 'armadilha' contra o Flu e prega cautela no Grêmio

Jogando em Varsóvia, os anfitriões abriram o placar aos 11 minutos, com gol de Arkadiusz Milik. A vantagem simples, contudo, foi mantida até os 29 minutos do segundo tempo, quando Kamil Glik ampliou para os donos da casa. Aos 41, Robert Lewandowski anotou o terceiro e selou a vitória da Polônia em cobrança de pênalti.