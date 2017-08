Polícia ouve testemunhas sobre suspeita que fez São Paulo demitir gerente

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo começou a ouvir testemunhas sobre uma suspeita de irregularidades na venda de ingressos para os shows do U2, que serão realizados no estádio do Morumbi, em outubro.

A suspeita envolve o ex-gerente do departamento de marketing do São Paulo, Alan Cimerman, demitido por justa causa assim que as irregularidades foram descobertas pelo clube. Ele é acusado de fornecer ingressos dos camarotes do Morumbi para serem comercializados por outra empresa, fazendo com que o dinheiro das vendas não chegasse ao São Paulo. A defesa de Cimerman nega as acusações.

O caso voltou a colocar o ex-gerente no centro de uma polêmica. Em 2015, quando foi contratado no São Paulo, o nome de Alan Cimerman desagradou diversas pessoas de dentro do clube. Isso porque já há alguns meses uma empresa de Cimerman, a Team Spirit, vinha sendo acusada de dar calotes em diversas outras empresas contratadas de forma terceirizada para prestar serviços durante a Copa do Mundo.