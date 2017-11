Pochettino minimiza derrota em clássico e garante Tottenham pronto para terça

O técnico Mauricio Pochettino falou nesta segunda-feira sobre o confronto de terça contra o Borussia Dortmund, na Alemanha, pela Liga dos Campeões. E o argentino garantiu que a derrota do fim de semana no clássico diante do Arsenal, pelo Campeonato Inglês, não terá qualquer relação com o comportamento de sua equipe no confronto deste meio de semana.

“Os jogadores ainda estão chateados, é claro. A gente se sente mal e muito desapontado. O esforço é maciço dos jogadores para ter um bom resultado, mas estamos muito desapontados por diferentes razões. Só que temos que seguir e nos preparar para encarar o Borussia Dortmund”, afirmou.

O treinador garantiu que a atitude do Tottenham será das melhores, mesmo com a vaga nas oitavas da final do torneio já garantida. “Está certo, já temos a vaga na próxima fase da competição, mas nós queremos vencer e tentar mudar o sentimento do fim de semana.”