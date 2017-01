PM prende torcedor palmeirense suspeito de se envolver em briga com flamenguistas

A Polícia Militar paulista prendeu na noite desta segunda-feira um jovem suspeito de participar de uma briga de torcidas em Brasília em junho. Lucas Alves Lezo, de 26 anos, faz parte da Mancha Alviverde, a principal organizada do Palmeiras, e foi, de acordo com a PM, um dos responsáveis pelo espancamento de um flamenguista. Ele já havia sido detido em 2012 por suspeita de envolvimento no assassinato de um corintiano.

Lucas Lezo era alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça do Distrito Federal. Ele é acusado de tentativa de homicídio após se envolver em uma briga com torcedores do Flamengo em 5 de junho de 2016. Na ocasião, segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar do DF, palmeirenses com os rostos cobertos pela camisa do time deixaram a área destinada à torcida alviverde e invadiram o local reservado aos flamenguistas. Duas pessoas ficaram feridas no confronto.

O torcedor foi preso na região do 72º Distrito Policial (Vila Penteado), na zona norte da Capital paulista. Ele apresentou documentos de um irmão, mas, no caminho da delegacia, revelou a verdadeira identidade e que estava sendo procurado pela polícia do DF. Lucas foi encaminhado ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi ouvido e está sob custódia.

Ele é ex-vice-presidente da Mancha Alviverde e já havia sido detido em 2012 por suspeita de envolvimento no assassinato de um corintiano no ano anterior. Há cinco anos, o irmão dele, André Alves Lezo, foi morto após um confronto entre torcidas organizadas do Palmeiras e do Corinthians.