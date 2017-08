Pizzi convoca Chile para Eliminatórias com 3 jogadores que atuam no Brasil

O técnico Juan Antonio Pizzi anunciou nesta quinta-feira a primeira parte da convocação da seleção chilena para as próximas duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Neste primeiro momento, foram chamados 19 jogadores que atuam fora do país, sendo que três deles estão no futebol brasileiro.

Presenças constantes nas convocações de Pizzi, o lateral-esquerdo Eugenio Mena, do Sport, e o volante Felipe Gutiérrez, do Internacional, foram novamente chamados. A novidade ficou por conta do meia Leo Valencia, recém-chegado ao Botafogo e que sequer conquistou seu espaço no time carioca.

Pizzi também incluiu o atacante Alexis Sánchez na lista, apesar do estado físico do jogador, que ainda não atuou pelo Arsenal nesta temporada por causa de uma suposta lesão. A imprensa inglesa especula, no entanto, que a ausência de Sánchez no início de temporada do clube seja fruto de uma possível transferência.