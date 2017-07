Pivô do polêmico rebaixamento à Série B em 2013, Héverton quer ajudar Portuguesa

Aos 32 minutos do segundo tempo, Héverton foi chamado para entrar no lugar de Wanderson, durante o empate por 0 a 0 entre Portuguesa e Grêmio, no dia 8 de dezembro de 2013. Foram 13 minutos em campo e o início de uma das maiores polêmicas do futebol brasileiro. Quatro anos depois, a Portuguesa amarga a grande possibilidade de não ter divisão nacional para jogar em 2018 e Héverton tenta se reerguer em meio a eterna desconfiança sobre o seu caráter. Hoje, ganha a vida com uma padaria e se coloca à disposição para ajudar o clube na luta para retornar ao cenário brasileiro.

“Se estiver ao meu alcance e eu puder ajudar, seria um prazer. Posso ajudar qualquer time, mas se for a Portuguesa, seria melhor ainda, pois tenho um carinho grande pelo clube”, avisou o ex-jogador e agora empresário, que recebeu a reportagem do jornal O Estado de S.Paulo na padaria Nova Veredas, na Mooca, na zona leste da capital paulista, seu principal “ganha-pão”. Ele comprou o local, reformou e administra o comércio há cerca de três meses com a ajuda de um sócio.

Orgulhoso, conta que já recebeu alguns amigos famosos no local como Moisés e Willian, do Palmeiras, Gilberto, do São Paulo, e Guilherme Arana, do Corinthians. Diariamente, clientes vão em sua padaria e ao reconhecê-lo mostram apoio e algumas vezes pedem para tirar fotos. “Muita gente vem falar comigo e recebo apoio. Felizmente, ainda não veio ninguém reclamar ou me criticar”, comemorou.