Piqué minimiza fato de Messi não ter assinado renovação após acordo com Barcelona

O zagueiro Gerard Piqué minimizou em entrevista ao site oficial do Barcelona, nesta quinta-feira, a demora do craque Lionel Messi em assinar a renovação do contrato já acordada com a equipe catalã. O assunto tem preocupado torcedores do clube. Alguns temem que a postergação da assinatura seja um sinal de descontentamento de Messi com o Barcelona.

O atual vínculo do craque com o time catalão expira em junho de 2018. Desta forma, se Messi não sacramentar o novo contrato, ele estaria livre para assinar com qualquer outra equipe a partir de janeiro próximo, caso outra agremiação decida pagar a multa estipulada de 250 milhões de euros (aproximadamente R$ 929,5 milhões), em situação semelhante a do brasileiro Neymar, que recentemente trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain.