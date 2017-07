Piqué garante em suas redes sociais que Neymar vai permanecer no Barcelona

O zagueiro Piqué garantiu neste domingo que o atacante Neymar não vai trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Ele postou em sua conta no Instagram uma foto ao lado do brasileiro, com uma mensagem otimista: “Ele fica”, disse o jogador. O meia argentino Lionel Messi e o centroavante uruguaio Luis Suárez também teriam conversado com Neymar tentando demovê-lo da ideia de sair.

As especulações da imprensa sobre o futuro do craque continuaram neste domingo. O jornal Sport, de Barcelona, publicou que o contrato com o Paris Saint-Germain já foi revisado pelos advogados de Neymar e que “só falta assinar”.

No último sábado, Neymar fez a diferença a favor do Barcelona no amistoso de pré-temporada contra a Juventus, disputado em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela International Champions Cup. O brasileiro mostrou por que é um dos melhores jogadores do mundo ao marcar os dois primeiros gols do time catalão na vitória por 2 a 1. O segundo foi um golaço – driblou meio time adversário antes de “fuzilar” Buffon.