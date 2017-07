Pintado tem conversa particular com Cueva após treino do São Paulo

O declínio de Cueva acentuou a má fase da equipe, que depende de sua inventividade para fazer gols. Nos últimos seis jogos, o time marcou apenas quatro gols. Após a derrota para o Flamengo, com atuação discreta do peruano, o São Paulo caiu para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O meia Cueva e o auxiliar técnico Pintado, que comandará a equipe até que o São Paulo defina o substituto de Rogério Ceni, tiveram uma conversa em particular por 15 minutos no final do treino desta quarta-feira, no CT da Barra Funda.

Uma lesão sofrida em 29 de março, durante a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, marcou o início de uma queda espantosa no desempenho do meia. A queda motivou o acompanhamento de um psicólogo por parte da seleção peruana. No início da temporada, Cueva marcou sete gols em 11 partidas. Nos últimos jogos, deixou de ser decisivo até nas assistências.

O São Paulo nega que tenha recebido ofertas pelo jogador – aconteceu apenas uma “sondagem” de acordo com o diretor de futebol, Vinicius Pinotti -, mas o empresário do atleta, Rodrigo Baroni, mostrou insatisfação na semana passada com as críticas e afirmou que o meia poderia pensar em sair do clube no futuro.

