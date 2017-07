Pintado será o técnico do São Paulo no clássico com o Santos

Foto: Érico Leonan - saopaulofc.net

Pintado será o técnico interino do São Paulo no clássico diante do Santos, domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Embora o acordo com Dorival Junior esteja encaminhado para ele seja o substituto de Rogério Ceni, um problema familiar impede que o treinador assuma o posto ainda nesta semana.

Com isso, ele será apresentado provavelmente na segunda-feira e fará sua estreia na rodada seguinte, contra o Atlético Goianiense, no Morumbi. Marcelo Oliveira, outro nome ventilado pela diretoria, também teria dificuldades para assumir a equipe imediatamente.

O auxiliar já assumiu o cargo no ano passado, após a demissão de Ricardo Gomes. Antes, ele já havia substituído Edgardo Bauza, que cumpriu suspensão em uma partida contra o América Mineiro. Nesta terça-feira, ele comandou os treinamentos no CT da Barra Funda, conversou com os atacantes Brenner e Denilson e acompanhou a vitória da equipe reserva sobre o time sub-20 por 1 a 0.