Pimpão volta a lamentar lesão de Berrío: ‘Não sou covarde’

O atacante Rodrigo Pimpão voltou a lamentar nesta sexta-feira a entrada dura que machucou o colombiano Berrío no clássico entre Botafogo e Flamengo, na quarta, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogador botafoguense fez questão de ressaltar que não teve intenção de machucar o colega de profissão: “Não sou covarde”.

Pimpão chegou para a entrevista coletiva com semblante abatido. Ele revelou que ficou abalado com as críticas recebidas por conta do lance que causou uma torção no tornozelo direito do jogador do Flamengo.

“Muita gente me criticou e isso me machucou muito. Não sou covarde, maldoso ou mau-caráter. Mas já passou. Tudo passa. Hoje estou triste por não querer machucar ninguém. Quero é ser feliz”, declarou Pimpão, que recebeu o terceiro cartão amarelo na quarta.