Pimpão pede Botafogo paciente para bater Atlético-MG e avançar na Copa do Brasil

O atacante Rodrigo Pimpão, do Botafogo, pediu aos companheiros de equipe paciência e inteligência para reverter a vantagem do Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil, obtida com a vitória por 1 a 0 no jogo da ida, no mês passado, em Belo Horizonte. As duas equipes se enfrentarão nesta quarta-feira, às 19h30, no Engenhão, no jogo que definirá um dos semifinalistas do torneio.

“Sabemos que temos que buscar o resultado e propor o jogo. Mas não adianta (o time) sair desesperado (em busca dos gols). Temos que usar a cabeça. Agredir sem perder a organização. Importante é estar ligado para aproveitar as chances e obter sucesso na conclusão (das jogadas)”, projetou o atacante botafoguense em entrevista publicada pelo site oficial do Botafogo nesta terça-feira.

Pimpão também enfatizou a importância do torcedor para incentivar os jogadores – que precisam vencer o time mineiro por dois gols de diferença para se classificar – e prometeu muita luta para superar o adversário e chegar às semifinais da Copa do Brasil, competição na qual o Botafogo tem como melhor resultado apenas um vice-campeonato, obtido em 1999, quando perdeu o título para o Juventude.