Pimpão nega maldade em lance com Berrío e diz: ‘Espero que não tenha sido grave’

Já nos minutos finais do clássico entre Botafogo e Flamengo da última quarta-feira, no Engenhão, pela semifinal da Copa do Brasil, Rodrigo Pimpão foi o responsável por um lance duro. No meio de campo, o atacante alvinegro acertou o flamenguista Berrío com um forte carrinho, que inclusive motivou a substituição do colombiano, lesionado.

A violência da entrada repercutiu e fez com que Pimpão se manifestasse nesta quinta, negando a intenção de machucar o colega. “Gostaria de deixar claro a todos que em momento algum fui com intenção de machucá-lo, até mesmo por não querer levar o cartão, pois sabia que mesmo um amarelo iria me deixar de fora da próxima partida”, escreveu em suas páginas nas redes sociais.

No lance, Pimpão acertou com a sola da chuteira a perna direita de Berrío, que torceu o tornozelo. O colombiano precisou ser atendido após a entrada, tentou seguir em campo, mas acabou pedindo a substituição. Depois da partida, o jogador divulgou foto com as marcas deixadas pelas travas do botafoguense em sua perna.