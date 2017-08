Pimpão iguala marca de Jairzinho e quer fazer mais pelo Botafogo na Libertadores

O atacante Rodrigo Pimpão só teve o que festejar na vitória do Botafogo sobre o Nacional, do Uruguai, por 2 a 0, na quinta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio, que classificou o time às quartas de final da Copa Libertadores. Com o gol marcado logo no início da partida, o segundo da equipe, o jogador chegou a cinco na competição continental e igualou a marca obtida por Jairzinho, ídolo do clube e por coincidência pai do treinador atual, Jair Ventura.

“Igualar a marca de grandes ídolos e craques do futebol brasileiro é motivo de orgulho. O Jairzinho, tudo que fez pelo esporte, pelo Botafogo… Gratidão, esse é o sentimento. Espero seguir escrevendo minha história, chegar o mais longe possível com essa camisa e fazer mais gols, quem sabe”, disse Rodrigo Pimpão.

O jogador está virando uma espécie de amuleto para o Botafogo nesta Libertadores, pois seus gols acontecerem em momentos decisivos. Rodrigo Pimpão analisou seu desempenho nesta temporada e lembrou a importância de sua obediência em campo.