Philippe Coutinho volta a treinar pelo Liverpool e deve ser aproveitado no sábado

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, confirmou que o meia-atacante Philippe Coutinho retornou da seleção brasileira “em forma e saudável”. O treinador, no entanto, também afirmou que o jogador precisará de mais tempo para recuperar o ritmo.

Philippe Coutinho ainda não atuou pelo Liverpool na temporada e a expectativa é que sua estreia aconteça no próximo sábado, no duelo contra o Manchester City, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, ele treinou normalmente.

Até então, o clube inglês alegava que o meia-atacante se recuperava de um problema nas costas. A lesão coincidiu com o período de abertura e fechamento da janela de transferências de jogadores no mercado europeu.