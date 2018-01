Philippe Coutinho visita Camp Nou e assina contrato com o Barcelona nesta segunda

O meia Philippe Coutinho já está em Barcelona. Neste domingo, um dia depois da concretização da segunda maior transação da história do futebol – o Liverpool receberá cerca de R$ 620 milhões e o jogador assinará um vínculo por cinco temporadas e meia -, o brasileiro já fez a sua primeira aparição com as cores do clube catalão.

Philippe Coutinho foi ao auditório do estádio Camp Nou, após a vitória do Barcelona sobre o Levante por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol, vestiu o casaco do clube e fez fotos para a imprensa presente no local. Depois, conheceu o museu do Barça e gravou um vídeo que foi divulgado nas redes sociais do Barcelona.

“Olá, torcedores do Barcelona! Já estou aqui e é um sonho que se torna realidade. Espero vê-los amanhã (segunda-feira). Visca, Barça”, disse o brasileiro, que assinará contrato e será apresentado oficialmente nesta segunda.