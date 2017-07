PGR pede que investigação contra Ricardo Teixeira seja encaminhada ao Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta segunda-feira que seja encaminhada ao Brasil a investigação conduzida por autoridades espanholas contra Ricardo Teixeira, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O ex-dirigente é acusado de ser o “principal articulador” de um esquema de desvio de dinheiros de jogos da seleção brasileira.

Conforme o jornal O Estado de S.Paulo revelou em 2013, acordos secretos permitiram que a renda dos jogos da seleção brasileira fosse desviada para uma empresa em nome de Sandro Rosell, aliado de Ricardo Teixeira e ex-presidente do Barcelona. No mês passado, Rosell foi preso e a Justiça espanhola apontou que parte do dinheiro que ia para sua empresa, a Uptrend, terminava com o próprio Teixeira.

A Procuradoria-Geral da República pede a transferência do processo para que Ricardo Teixeira possa ser julgado no Brasil, considerando que ele tem nacionalidade brasileira e não pode ser extraditado.