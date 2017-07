Petros vê clássico como ‘partida ideal para mudar o cenário’ no São Paulo

O volante Petros, recém-contratado pelo São Paulo, afirmou nesta quinta-feira que o clássico contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro, é a partida ideal para o clube modificar a situação delicada em que se encontra no Campeonato Brasileiro, na 17ª posição, na zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos somados em 11 rodadas.

“É a partida ideal para mudar o cenário. Grande clássico e oportunidade para reverter esse quadro. Tenho certeza de que, se conseguirmos a vitória, podemos espancar essa crise”, disse o novo reforço em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda.

Depois de ter sido contratado na semana passada, quando estava em período de férias, Petros fez sua estreia na derrota diante do Flamengo, por 2 a 0, no Rio de Janeiro. O jogador reconhece que ainda não está em perfeitas físicas, mas ficou satisfeito com seu desempenho. O jogador revela que percorreu 11,8 quilômetros na partida, distância superior a dos companheiros. Faltam, no entanto, a explosão e o ritmo de jogo.