Petros convoca torcida para ‘final’ de quinta

O volante Petros afirma que a torcida do São Paulo é o combustível para a recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Botafogo por 4 a 3, de virada, no Engenhão, no Rio, a equipe saiu da zona de rebaixamento e soma três jogos sem derrota.

Ao projetar o duelo da próxima quinta-feira, quando a equipe são-paulina recebe o Coritiba às 19h30, o jogador convocou os torcedores para repetirem o apoio da última partida no Morumbi, no último dia 24 de julho, quando mais de 51 mil pessoas empurraram o time no empate por 1 a 1 diante do Grêmio.

LEIA TAMBÉM: Secretaria da Administração Penitenciária abre concurso com 1034 vagas

Foto: Érico Leonan - saopaulofc.net

“O torcedor tem grande importância. Desde já quero convocar os são-paulinos para que encham o Morumbi como foi no jogo com o Grêmio. Ele tem sido nosso combustível extra”, afirmou o volante em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira no CT da Barra Funda. “Será um jogo contra um adversário direto. Um jogo de seis pontos. Uma final para nós”, disse.