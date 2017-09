Peru surpreende Equador em Quito e vence a terceira seguida nas Eliminatórias

O Peru obteve um grande feito nesta terça-feira ao superar a seleção equatoriana por 2 a 1, mesmo jogando no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Foi a terceira vitória consecutiva da equipe, que dominou o adversário desde o início e teve chances de ganhar por uma placar ainda maior.

O resultado deixou o Peru provisoriamente na quarta posição das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo da Rússia, com 24 pontos, quatro na frente do Equador, apenas o oitavo. As duas seleções jogam fora de casa pela penúltima rodada, no dia 5 de outubro: os equatorianos tentam se redimir contra o Chile, enquanto os peruanos duelam com a Argentina.

Embora precisassem da vitória para se manterem com chances de classificação, as duas seleções viviam momentos bem distintos. O Peru não perdia há três partidas, sequência que o fez sonhar com a classificação ao Mundial da Rússia. E os equatorianos foram derrotados nas três – a última delas para o Brasil.