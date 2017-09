Peru pede para que Fifa tire duelo com a Argentina de La Bombonera

O Peru destacou que diante da proximidade do encontro, “é complicada uma inspeção que assegure” que as instalações de La Bombonera cumpram com “as exigências da Fifa, que preservam a integridade dos jogadores da Federação Peruana de Futebol, assim como os milhares de espectadores que viajarão desde o Peru para esta histórica partida”.

A Federação Peruana de Futebol pediu nesta segunda-feira à Fifa para que mude a sede da sua partida contra a Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, em 5 de outubro, alegando que o estádio de La Bombonera, definido como palco do encontro, já foi fechado em uma ocasião durante um jogo em 2015.

Em 2015, no clássico entre Boca Juniors e River Plate por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, os jogadores do time visitante foram atacados com gás pimenta por um torcedor que rasgou o túnel inflável por onde os jogadores entram em campo. O ato provocou a eliminação do Boca do torneio continental.

Argentina e Peru farão um confronto decisivo por uma vaga na Copa do Mundo de 2018. A seleção peruana tem 16 pontos e está em quarto lugar, logo à frente da Argentina, que está com a mesma pontuação e vem atrás por causa dos critérios de desempate. Os quatro primeiros das Eliminatórias Sul-Americanas se classificam para o torneio e o quinto disputará uma vaga através da repescagem mundial.

