Peru bate Nova Zelândia, é a última a se classificar e volta à Copa após 36 anos

Depois de longos 36 anos, o Peru jogará uma Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, o drama acabou e o sonho de todo torcedor peruano se concretizou com a vitória por 2 a 0 sobre a Nova Zelândia, no lotado estádio Nacional, em Lima, na partida de volta da repescagem para o Mundial de 2018. No duelo da ida, no sábado passado, as seleções haviam empatado sem gols em Wellington, no outro lado do planeta, na Oceania, e quem vencesse estaria garantido na Rússia.

Os heróis da classificação do Peru nesta quarta-feira foram o atacante Jonathan Farfán, autor do primeiro gol na etapa inicial, e o zagueiro Christian Ramos, que fez o segundo depois do intervalo. Mas o destaque em campo foi o meia Cueva, que joga no São Paulo, responsável pelas assistências para os dois gols e outras jogadas de ataque dos peruanos.

Mesmo longe do gramado, o centroavante Paolo Guerrero foi muito lembrado por todos no estádio Nacional. Suspenso preventivamente pela Fifa por ter dado positivo em um exame antidoping após o empate com a Argentina, em Buenos Aires, em outubro, pela 17.ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o jogador do Flamengo foi ovacionado pela torcida e teve sua camisa de número 9 mostrada por Farfán na comemoração do primeiro gol.