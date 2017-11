Perto do título, Corinthians vê vaga na Libertadores já garantida após triunfo

Os seis primeiros colocados do Brasileirão estarão qualificados para a Libertadores do ano que vem. Caso o Cruzeiro esteja entre eles, como é o caso no momento, o chamado G6 vai virar G7. Nos dois casos, o Corinthians já está garantido no torneio.

Com o resultado obtido na capital paranaense, o time comandado por Fábio Carille chegou aos 65 pontos e só pode ser alcançado por mais seis equipes, sendo que uma delas é o Cruzeiro, que já está garantido no torneio continental por ter sido campeão da Copa do Brasil. Desta forma, na mais improvável das hipóteses, no mínimo estará qualificado para a fase preliminar da edição de 2018 da competição sul-americana.

O Corinthians está com uma mão na taça para conquistar o Campeonato Brasileiro. E, ao vencer o Atlético-PR por 1 a 0 no confronto disputado na noite da última quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, o time já assegurou matematicamente a sua presença em mais uma edição da Copa Libertadores.

O Vasco é a primeira equipe fora do G7, com 48 pontos. Restando 15 pontos em disputa nas últimas cinco rodadas, a equipe de Zé Ricardo pode chegar, no máximo, a 63 pontos. Caso o Cruzeiro deixe os seis primeiros lugares, quem ficaria com a última vaga é o Flamengo, que poderia alcançar os mesmos 65 do Corinthians, mas perderia no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias (teria 18 contra 19).

Para assegurar a classificação direta para a fases de grupos na Libertadores, sem se preocupar com os resultados dos seus adversários, o Corinthians precisa chegar aos 69 pontos. Com oito de vantagem sobre o vice-líder Grêmio, que no momento prioriza a final da atual edição da Libertadores diante do Lanús, os corintianos voltarão a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, quando receberão o Avaí no Itaquerão. Em seguida, no mesmo local, terá pela frente o Fluminense, quarta-feira, quando já poderá ter chances de faturar o título nacional por antecipação.

