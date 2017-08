Perto do Paris Saint-Germain, Mbappé simboliza o sucesso da nova geração francesa

De acordo com o jornal L’Équipe, o acordo foi firmado entre Paris Saint-Germain e Monaco na noite do último domingo, encerrando novela iniciada antes mesmo da chegada de Neymar a Paris, há quase um mês. Nascido na região parisiense, mas formado nas categorias de base do Monaco entre 2013 e 2015, Mbappé já era assediado por grandes clubes da Europa desde a infância. No ano passado, antes da fama, o Arsenal tentou contratá-lo por 8 milhões de euros (R$ 30,3 milhões).

O novo recruta deve passar por exames médicos no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, e ser apresentado ao elenco e à imprensa. Nesta segunda-feira, o jovem não comentou a situação ao chegar à concentração da seleção francesa, que se prepara para a partida contra a Holanda pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. É a quarta convocação de Mbappé para a equipe do técnico Didier Deschamps.

O Paris Saint-Germain está mesmo disposto a montar um time de galácticos. Depois de arrancar Neymar do Barcelona por 222 milhões de euros (R$ 841 milhões, ao câmbio desta segunda-feira), a equipe parisiense deve anunciar nesta terça a contratação do atacante francês Kylian Mbappé. Aos 18 anos, o jovem é campeão do Campeonato Francês pelo Monaco, artilheiro da última temporada e nova esperança do futebol francês. A transação é a segunda maior da história: 180 milhões de euros (R$ 682,2 milhões) – atrás apenas da do craque brasileiro.

Meses depois, o jovem confirmou a promessa, assumiu a titularidade da equipe do técnico português Leonardo Jardim e formou dupla de ataque com o colombiano Falcao García, levando o Monaco ao título do Campeonato Francês, que não vinha desde a temporada 1999/2000.

A trajetória fora do comum o levou a entrar na lista de reforços de times como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal e Liverpool na janela de transferências do verão europeu. O leilão acabou quando Neymar foi contratado pelo Paris Saint-Germain, um fator decisivo na escolha de Mbappé pelo clube de Paris. Segundo diferentes veículos de informação da França, após o desembarque do brasileiro o atacante informou à direção do Monaco que gostaria de jogar no Parque dos Príncipes.

A situação desagradou os dirigentes, insatisfeitos por reforçar um concorrente direto no Campeonato Francês e na Liga dos Campeões da Europa. Por isso Mbappé chegou a ser afastado do time principal, primeiro ficando no banco de reservas e depois nem sendo mais convocado, enquanto as negociações se arrastavam nos bastidores.

No último domingo, o acerto foi sacramentado. Para tanto, o Paris Saint-Germain montou uma estratégia para reduzir os problemas com o fair play financeiro da Fifa e da Uefa: acertou com o Monaco um empréstimo de um ano – com valor ainda desconhecido -, com pagamento definitivo apenas em 2018. A transação também não vem com obrigação de compra ao final do empréstimo, o que levaria o valor a ser declarado no atual exercício fiscal, já astronômico por causa de Neymar. Assim o PSG se resguarda de punições, escalonando os pagamentos por suas duas contratações.

Mbappé receberá um salário à altura de seu novo status como astro do clube: 18 milhões de euros por temporada (R$ 68,2 milhões) – Neymar ganha 30 milhões de euros (R$ 113,7 milhões) – por um contrato de cinco anos.

MENINOS DE OURO – Por ora, nenhuma das informações ainda foi confirmada pelo Paris Saint-Germain, que entretém o suspense sobre o anúncio. Mas a negociação já tornou jovem o jogador francês mais caro da história, superando Ousmane Dembélé, que chegou ao Barcelona nesta semana por 105 milhões de euros (R$ 398 milhões), mais 42 milhões de euros (R$ 159,1 milhões) de bônus – o que eleva o contrato a 147 milhões de euros (R$ 557,1 milhões).

Mbappé e Dembélé, aliás, não são exceções. Ambos confirmam o sucesso de uma nova geração de astros potenciais da França. Além deles, o volante Bakayoko foi vendido ao Chelsea; o meia Tolisso ao Bayern de Munique; o atacante Lacazette chegou ao Arsenal; e o lateral-direito Mendy foi para o Manchester City nesta temporada. Pogba já havia se tornado o jogador mais caro da história no ano passado ao se transferir para o Manchester United.

Todos foram vendidos a clubes de ponta da Europa por valores entre 40 milhões de euros (R$ 151,6 milhões) e 105 milhões de euros (R$ 398 milhões), fora os bônus, que engrossam os contratos e tornam as transações as mais caras da janela de verão.

Para Didier Deschamps, treinador diretamente interessado no sucesso da nova geração francesa, o interesse é natural e o preço dos atletas não surpreende. “Há um ano vocês me falavam da transferência de Pogba ao Manchester United como uma soma faraônica. Hoje, essa soma não é ridícula, mas quase”.

Sobre a geração, o treinador é só elogios. “São jogadores com forte potencial e que fazem as coisas muito bem, muito cedo, como Martial (Manchester United) e Coman (Bayern de Munique) fizeram antes deles”, afirmou. “Essa geração tem muitas qualidades e eles estão em alto nível muito cedo. O essencial é que permaneçam concentrados no campo”.