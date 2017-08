Perto de jogar na Europa, Lucca promete brigar pela artilharia na Ponte Preta

Na expectativa de ter confirmada uma proposta do Nantes, da França, o atacante Lucca, da Ponte Preta, garante permanecer focado nos jogos do Campeonato Brasileiro. Um dos motivos é sua briga pela artilharia da competição. Ele tem 10 gols, junto com Henrique Dourado, do Fluminense, e ambos estão um gol atrás de Jô, do Corinthians.

“Minha função é marcar gols e vou continuar jogando normalmente e tentando marcar o que puder. Enquanto isso, aguardo uma posição dos meus procuradores que estão na Europa”, disse Lucca, que já tem 20 gols na temporada de 2017 pelo time de Campinas (SP).

O seu atestado liberatório está preso ao Corinthians, que detém 60% dos direitos econômicos, com 25% do Cruzeiro e 15% do Criciúma. O valor da multa rescisória é de R$ 22 milhões, mas o acordo estaria sendo fechado por R$ 15 milhões. A Ponte Preta receberia um bônus por ter sido vitrine para o atacante.