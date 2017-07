Perto de convocação, Tite vai ao Maracanã para ver Fluminense x Corinthians

Tite foi ao estádio do Maracanã, no Rio, neste domingo, para assistir ao jogo entre Fluminense e Corinthians, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar e filho do técnico da seleção brasileira, Matheus Bacchi, também acompanhou a partida das tribunas.

No início do próximo mês, Tite vai convocar a seleção brasileira para os jogos contra Equador (dia 31 de agosto, em Porto Alegre) e Colômbia (dia 5 de setembro, em Barranquilla), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. O Brasil já está classificado para o Mundial e o treinador deve utilizar as duas partidas para fazer alguns testes e observar novos jogadores.

Uma das novidades da lista de Tite deve ser o goleiro Cássio. Após engatar uma sequência de bons jogos pelo Corinthians, ele entrou no radar do técnico e do preparador de goleiros da seleção brasileira, Taffarel, que inclusive foi ao CT Joaquim Grava, em São Paulo, para acompanhar um dia de trabalho do jogador corintiano.