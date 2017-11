Penúltimo colocado do Francês, Lille anuncia ‘suspensão’ do técnico Bielsa

Apesar de não confirmar, a tendência é que a suspensão tenha sido ocasionada pelos péssimos resultados do Lille na temporada. Mesmo com o dinheiro gasto na última janela para transferências, incluindo nos brasileiros Thiago Maia, Thiago Mendes e Luiz Araújo, o time perdeu sete das 13 partidas disputadas no Campeonato Francês, venceu somente três e é o penúltimo colocado na tabela, com 12 pontos.

Ainda não está certo se Bielsa retornará às funções de técnico no clube, mas se isso não acontecer, será mais um insucesso na trajetória recente do argentino. Desde que deixou o Athletic Bilbao, em 2013, ele decepcionou no Olympique de Marselha e pediu demissão antes mesmo de estrear na Lazio, antes de ser confirmado no Lille em maio. Ele acumula passagens também pelas seleções argentina e chilena, por Espanyol, Newell’s Old Boys, entre outros.