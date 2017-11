Pelo Alemão, Hannover empata e desperdiça chance de entrar na zona da Liga Europa

Depois de um bom começo de temporada, quando chegou a disputar a liderança do Campeonato Alemão com Borussia Dortmund e Bayern de Munique, o Hannover caiu de produção e o exemplo disso aconteceu nesta sexta-feira. Pela abertura da 13.ª rodada, ficou no empate por 1 a 1 com o Stuttgart, em casa, e desperdiçou a chance de voltar à zona de classificação à próxima edição da Liga Europa.

Com o empate, o Hannover se manteve na oitava colocação agora com 19 pontos. Tem um a menos que Borussia Dortmund e Hoffenheim, quinto e sexto lugares respectivamente, que atualmente estariam classificados à Liga Europa. E dois atrás do Borussia Mönchengladbach, em quarto e na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa.

Se para o Hannover o resultado foi ruim, o Stuttgart comemora o ponto obtido fora de casa. De volta à primeira divisão nesta temporada, a equipe está agora com 17 pontos e ocupa a 10.ª posição, bem distante da zona de rebaixamento.