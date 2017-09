Pelé parabeniza Cristiano Ronaldo por ultrapassá-lo em gols por seleções

O Rei do Futebol reconheceu a grandeza de um dos maiores jogadores da atual geração. Em mensagem publicada no seu perfil no Twitter, Pelé parabenizou o português Cristiano Ronaldo por entrar na lista dos cinco maiores goleadores de jogos entre seleções.

Com os três gols marcados sobre a seleção das Ilhas Faroe, o português chegou a 78 gols e superou a marca do próprio Pelé, que tem 77 pelo Brasil. Cristiano Ronaldo precisou de 144 jogos para alcançar esta marca contra apenas 92 do brasileiro. “Parabéns, Cristiano por se juntar à elite dos cinco maiores artilheiros do mundo”, escreveu o Rei do futebol no Twitter.

Acima dos dois, estão Ali Daei, do Irã (109 gols), Ferenc Puskás, da Hungria (84 gols) e Kunishige Kamamoto, do Japão (81). Hussein Saeed, do Iraque, tem o mesmo número de gols do jogador do Real Madrid.