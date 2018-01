Pelé homenageia Ronaldinho: ‘Você trouxe um sorriso no rosto de todos’

As homenagens a Ronaldinho Gaúcho, oficialmente aposentado dos gramados, continuam. Depois de Neymar, Eto’o, Deco, Barcelona e outras personalidades importantes do mundo do futebol, foi a vez do Rei Pelé deixar sua mensagem a Ronaldinho.

“Ronaldinho, você trouxe um sorriso no rosto de todos. Desejo que você consiga driblar todos os desafios da vida, assim como fez nos gramados”, escreveu Pelé, em suas redes sociais.

